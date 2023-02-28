Ronald De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald De La Fuente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald De La Fuente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald De La Fuente 25 Ocak 1991 tarihinde Talcahuano şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Bladimir de la Fuente Arias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald De La Fuente Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Ronald De La Fuente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ronald De La Fuente'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ronald De La Fuente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald De La Fuente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald De La Fuente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald De La Fuente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CD SM (Arica)

1 Mayıs 2013 yılında Huachipato

1 Eylül 2013 yılında Iberia

1 Mayıs 2014 yılında Huachipato

1 Temmuz 2014 yılında Iberia

1 Mayıs 2015 yılında Huachipato

1 Temmuz 2015 yılında U. Concepción

27 Ocak 2019 yılında Colo Colo

26 Şubat 2021 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2021 yılında Colo Colo

14 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

Ronald De La Fuente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald De La Fuente şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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