Ronald Disha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Disha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Disha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Disha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Disha 11 Mart 1999 tarihinde Peladhi şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Disha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronald Disha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronald Disha'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Disha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Disha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ronald Disha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Disha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2018 yılında KF Korabi

1 Temmuz 2022 yılında Flamurtari FC

Ronald Disha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Disha şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.