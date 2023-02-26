Ronald Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Frimpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Frimpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Frimpong 2 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Frimpong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Ronald Frimpong'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Frimpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Frimpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald Frimpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Frimpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Frimpong şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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