Ronald Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Guzman 21 Aralık 2001 tarihinde La Unión şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Enrique Guzmán Huaique şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Guzman Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Ronald Guzman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ronald Guzman'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2021 yılında O'Higgins U19

1 Ocak 2022 yılında O'Higgins

Ronald Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Guzman şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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