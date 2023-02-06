Ronald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald 18 Haziran 1997 tarihinde Belford Roxo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ronald dos Santos Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Ronald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 8 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ronald'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ronald Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2020 yılında GE Juventus-SC

11 Ağu 2020 yılında Fortaleza

1 Nisan 2021 yılında GE Juventus-SC

8 Nisan 2021 yılında Fortaleza

Ronald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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