Ronald Melkumyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Melkumyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Melkumyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Melkumyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Melkumyan 3 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռոնալդ Մելքումյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Melkumyan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 4 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Ronald Melkumyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Melkumyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Melkumyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald Melkumyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Melkumyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2020 yılında L. Artsakh

1 Eylül 2020 yılında Academy U17

30 Haziran 2021 yılında L. Artsakh

Ronald Melkumyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Melkumyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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