Ronald Mukiibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Mukiibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronald Mukiibi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronald Mukiibi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronald Mukiibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Mukiibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Mukiibi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Mukiibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Mukiibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Mukiibi 16 Eylül 1991 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Uganda,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ronald Brian Ddungu Mukiibi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Mukiibi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Ronald Mukiibi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ronald Mukiibi'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ronald Mukiibiboyu ve yaşı kaç

Ronald Mukiibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronald Mukiibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronald Mukiibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Mukiibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2011 yılında Qviding FIF

8 Ocak 2014 yılında Häcken

23 Mart 2015 yılında Östersund

30 Kasım 2015 yılında Häcken

8 Ocak 2016 yılında Östersund

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2021 yılında Östersund

31 Ocak 2022 yılında Degerfors

20 Ocak 2023 yılında Utsiktens BK

Ronald Mukiibi kimdir

Ronald Mukiibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Mukiibi şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mossens BK, Qviding FIF (-2010)

Ronald Mukiibi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uganda takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ronald Mukiibi nereli

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