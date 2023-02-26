Ronald Pfumbidzai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Pfumbidzai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Pfumbidzai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Pfumbidzai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Pfumbidzai 25 Aralık 1994 tarihinde Harare şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Pfumbidzai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chamunoda Musanhu yapmaktadır. Ronald Pfumbidzai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ronald Pfumbidzai'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Pfumbidzai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Pfumbidzai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald Pfumbidzai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Pfumbidzai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CAPS United FC

25 Temmuz 2015 yılında Hobro IK

1 Ocak 2016 yılında CAPS United FC

28 Ağustos 2017 yılında Bloem. Celtic

27 Ocak 2022 yılında Chippa United

Ronald Pfumbidzai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Pfumbidzai şuan Chippa United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Ronald Pfumbidzai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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