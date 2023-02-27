Ronald Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Quinteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Quinteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Quinteros 28 Haziran 1985 tarihinde Huancayo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Jhonatan Quinteros Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Quinteros Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronald Quinteros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 30 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Ronald Quinteros'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronald Quinteros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ronaldqs23/

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Ronald Quinteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Quinteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronald Quinteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Quinteros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2006 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2007 yılında U. San Martín

14 Temmuz 2011 yılında CA Unión

20 Ocak 2012 yılında U. San Martín

1 Ocak 2013 yılında César Vallejo

1 Ocak 2017 yılında Juan Aurich

30 Ağustos 2017 yılında César Vallejo

Ronald Quinteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Quinteros şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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