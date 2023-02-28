Ronald Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronald Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronald Ruiz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronald Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronald Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Ruiz 2 Ağustos 1987 tarihinde Jayanca şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Pierre Ruiz Ordinola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Ruiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronald Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ronald Ruiz'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronald Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ronaldruizordinola/

http://www.facebook.com/ronaldpierr

Ronald Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronald Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında DIM

1 Temmuz 2010 yılında Dep. Municipal

1 Temmuz 2011 yılında Pacífico

1 Ocak 2014 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2017 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2018 yılında Comerciantes

30 Ağustos 2018 yılında Unión Comercio

7 Ocak 2020 yılında Carlos Stein

4 Şubat 2021 yılında Atlético Grau

Ronald Ruiz kimdir

Ronald Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Ruiz şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Francisco Burga (2000), Mariano Melgar de Pomalca (2001), Sport Jayanca (2002), Atlético Chalaco (2003), Unión San Hilarión (2004-2005), Cooperativa Bolognesi (2006-2010), Real San Francisco (2008)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ronald Ruiz nereli

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