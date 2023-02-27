Ronald Sobowale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Sobowale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Sobowale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Sobowale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Sobowale 19 Temmuz 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Sobowale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prospects yapmaktadır. Ronald Sobowale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ronald Sobowale'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronald Sobowale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Sobowale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald Sobowale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Sobowale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2020 yılında Whitehawk

19 Ağustos 2021 yılında FC Malisheva

Ronald Sobowale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Sobowale şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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