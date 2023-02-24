Ronald Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Takacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Takacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Takacs 26 Ocak 1998 tarihinde Vyshkovo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Takacs Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Ronald Takacs, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ronald Takacs'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Takacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Takacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronald Takacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Takacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2013 yılında Debrecen Alt.

15 Ağustos 2014 yılında MTK U17

1 Temmuz 2015 yılında MTK U19

1 Temmuz 2016 yılında MTK Budapest II

1 Ocak 2017 yılında MTK Budapest

21 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2019 yılında Inter Bratislava

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

29 Temmuz 2020 yılında Budafoki MTE

Ronald Takacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Takacs şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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