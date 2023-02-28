Ronald Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Vega 12 Mart 2000 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Bryce Vega Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Vega Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Ronald Vega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ronald Vega'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Vega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ronald_bryce/

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http://www.facebook.com/Ronald.bryce14

Ronald Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronald Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AD Cantolao

1 Mart 2022 yılında Dep. Coopsol

31 Aralık 2022 yılında AD Cantolao

Ronald Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Vega şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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