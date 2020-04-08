Ronaldinho serbest bırakıldı

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kalmasının ardından 1,6 milyon dolar kefalet bedeliyle serbest bırakıldığı açıklandı.

Ronaldinho ile Assis'in cezalarının ev hapsine çevrildiği ve cezanın kalan kısmını Asuncion'daki bir otelde tamamlayacakları belirtildi.

Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

NE OLMUŞTU?

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptığı için gözaltına alın Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto Assis, tutuklanmıştı.

Paraguay'a giden Ronaldinho ile kardeşi Assis, ülkeye girerken kendilerini Paraguay vatandaşı gibi gösterdikleri ve sahte evrak kullandıkları için gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra savcı tarafından bir yargıç önünde uzun bir sorgulamadan geçen Ronaldinho ve kardeşi daha sonra alternatif bir ceza verilmesi yönünde gelen talep doğrultusunda serbest bırakılmıştı. Fakat başsavcı, ikili için tutuklama emri çıkartmış bunun üzerine de Brezilyalı eski oyuncu ile Roberto Assis, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tutuklanmıştı. Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), kardeşiyle birlikte yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

Paraguay polisi, bir kitabı tanıtmak için Asuncion'a gelen Ronaldinho'nun kaldığı oteli aramıtı. İçişleri Bakanı Öklidler Acevedo'e göre müfettişler, burada sahte pasaportlar bulmuştu. Bir polis yetkilisi Gilberto Fleitas'a göre de Ronaldinho, bu sahte pasaportları tutuklanan Brezilyalı ajan Wilmondes Sousa Lira'nın elinden almıştı. Aynı davayla ilgili olarak iki Paraguay vatandaşı olan Maria Isabel Gayoso ve Esperanza Apolonia Caballer de tutuklanmıştı.