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Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

2,5 aydır koronavirüsten tedavi gören Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina'nın ölüm haberinin ardından vatandaşlar, internetten Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularıyla aratmalarına başladı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

RONALDİNHO'NUN ANNESİ DONA MİGUELİNA KİMDİR?

Hemşirelik eğitimi almış eski bir satış elemanı olan Dona Miguelina, aralık ayında 2012'de de kanser tedavisi görmüştü. Ardından yaklaşık 2,5 ay önce koronavirüse yakalanarak  Porto Alegre'deki bir hastanede tedavi görmeye başlamıştı. Ölümümün ardından Ronaldinho sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını siyaha çevirirken, sevenlerinden Migueline için çokça taziye mesajı geldi.

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

71 yaşında olan Dona Miguelina Elói Assis dos Santos, 20 Şubat 2021 tarihinde yakalandığı koronavirüs yüzünden tedavi gördüğü Porto Alegre'deki hastanede yaşamını yitirdi.

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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