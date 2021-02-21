Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

RONALDİNHO'NUN ANNESİ DONA MİGUELİNA KİMDİR?

Hemşirelik eğitimi almış eski bir satış elemanı olan Dona Miguelina, aralık ayında 2012'de de kanser tedavisi görmüştü. Ardından yaklaşık 2,5 ay önce koronavirüse yakalanarak Porto Alegre'deki bir hastanede tedavi görmeye başlamıştı. Ölümümün ardından Ronaldinho sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını siyaha çevirirken, sevenlerinden Migueline için çokça taziye mesajı geldi.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

71 yaşında olan Dona Miguelina Elói Assis dos Santos, 20 Şubat 2021 tarihinde yakalandığı koronavirüs yüzünden tedavi gördüğü Porto Alegre'deki hastanede yaşamını yitirdi.