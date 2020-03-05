Ünlü futbolcu Ronaldinho gözaltına alındı!

Ronaldinho ve kardeşi Roberto'nun konakladıkları otelde gözaltına alan polisler, kendi isimlerine düzenlenmiş sahte Paraguay pasaportuyla ülkeye giriş yaptıklarını tespit etti. Edinilen bilgilere göre Ronaldinho ve kardeşinin soruşturmasının devam ettiği, tutuklu olan iş adamı Wilmondes Sousa Lira tarafından kandırıldıklarını ve masum olduklarını dile getirdikleri öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, ''Ronaldinho ile kardeşi adli soruşturma altındalar ve ifade vermek zorundalar. Sonrasında tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek'' dedi.

Öte yandan 2015 yılında koruma altında olan bir gölde yasadışı olarak balık çiftliği kuran Ronaldinho'nun 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle 2018 yılında pasaportuna el konulmuştu.