Ronaldo Baez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Baez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Baez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Baez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Baez 23 Mart 1998 tarihinde Juan Emiliano O'Leary şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo Báez Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Baez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronaldo Baez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Baez'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Baez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Baez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Baez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Baez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nacional

30 Haziran 2020 yılında Libertad

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

31 Aralık 2021 yılında Libertad U23

1 Ocak 2022 yılında Trinidense

Ronaldo Baez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Baez şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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