Ronaldo Constantin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Constantin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Constantin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ronaldo Constantin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ronaldo Constantin 18 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ronaldo Constantin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Unirea Constanta futbol takımında oynamaktadır. Unirea Constanta takımına - tarihinde katılmıştır. Ronaldo Constantin'nin Unirea Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ronaldo Constantin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ronaldo Constantin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ronaldo Constantin şuan Unirea Constanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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