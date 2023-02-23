Ronaldo Constantin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Constantin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ronaldo Constantin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronaldo Constantin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.