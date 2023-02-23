Ronaldo Deaconu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Deaconu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Deaconu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Deaconu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Deaconu 13 Mayıs 1997 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo Octavian Andrei Deaconu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Deaconu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Ronaldo Deaconu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Deaconu'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Deaconu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Deaconu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ronaldo Deaconu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Deaconu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2012 yılında FC Twente Altya

1 Temmuz 2013 yılında FC Twente U17

1 Temmuz 2014 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

22 Şubat 2017 yılında Concordia

31 Ocak 2019 yılında HNK Gorica

7 Ağustos 2019 yılında Sepsi OSK

26 Ağustos 2020 yılında Gaz Metan

15 Mart 2022 yılında SX Chang'an At.

28 Temmuz 2022 yılında Korona Kielce

Ronaldo Deaconu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Deaconu şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ronaldo Deaconu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Hagi, Feyenoord, FC Twente

Romanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.