Ronaldo gol sevincini takım arkadaşı Dybala ile dudak dudağa kutladı!

Cristiano Ronaldo, Serie A'nın 20. haftasında Juventus - Parma maçında attığı gol sonrası asistliğini yapan Dybala ile gol sevinci yaşarken yanlışlıkla takım arkadaşını dudağından öptü. O anlar kameraya yansımaz iken bir taraftar tarafından kaydedildi.