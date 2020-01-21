  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Ronaldo gol sevincini takım arkadaşı Dybala ile dudak dudağa kutladı!

Ronaldo gol sevincini takım arkadaşı Dybala ile dudak dudağa kutladı!

Cristiano Ronaldo, Serie A'nın 20. haftasında Juventus - Parma maçında attığı gol sonrası asistliğini yapan Dybala ile gol sevinci yaşarken yanlışlıkla takım arkadaşını dudağından öptü. O anlar kameraya yansımaz iken bir taraftar tarafından kaydedildi.

A101 23 Ocak 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!A101 23 Ocak 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!

Yasak Elma 66. bölüm fragmanı yayınlandıYasak Elma 66. bölüm fragmanı yayınlandı

Hakan Şükür'ün FETÖ'cüler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktıHakan Şükür'ün FETÖ'cüler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı

Kartal Sahil'de kadın cesedi bulundu!Kartal Sahil'de kadın cesedi bulundu!

 

21 Ocak 2020 Salı 12:03

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Ronaldo gol sevincini takım arkadaşı Dybala ile dudak dudağa kutladı!
Ronaldo gol sevincini takım arkadaşı Dybala ile dudak dudağa kutladı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR şarampole yuvarlandı!
Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı
Mucize Doktor 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Mucize Doktor 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
21 Ocak Salı altın ne kadar?
21 Ocak Salı altın ne kadar?
21 Ocak Salı dolar ne kadar?
21 Ocak Salı dolar ne kadar?
Adana merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 22 gözaltı!
Adana merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonunda 22 gözaltı!
Annesini 15 kez bıçakladı! Ardından emniyete gidip teslim oldu
Annesini 15 kez bıçakladı! Ardından emniyete gidip teslim oldu
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı
Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanı yayınlandı