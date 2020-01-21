Ronaldo gol sevincini takım arkadaşı Dybala ile dudak dudağa kutladı!
Cristiano Ronaldo, Serie A'nın 20. haftasında Juventus - Parma maçında attığı gol sonrası asistliğini yapan Dybala ile gol sevinci yaşarken yanlışlıkla takım arkadaşını dudağından öptü. O anlar kameraya yansımaz iken bir taraftar tarafından kaydedildi.
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