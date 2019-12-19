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  3. Ronaldo kafa golüyle geceye damgasını vurdu!

Ronaldo kafa golüyle geceye damgasını vurdu!

Juventus, Sampdoria'yı deplasmanda Dybala ve Ronaldo'nun ilk yarıda attığı gollerle yendi. Ronaldo, attığı kafa golünde insanüstü bir seviyeye ulaştı.
19 Aralık 2019 Perşembe 12:27

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