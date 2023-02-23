Ronaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo 7 Aralık 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo Cesar Soares dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronaldo'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Levski Sofia

Ronaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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