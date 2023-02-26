Ronaldo Maarman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Maarman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Maarman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Maarman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Maarman 29 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo Claudio Maarman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Maarman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronaldo Maarman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Maarman'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Maarman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Maarman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Maarman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Maarman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2019 yılında Chippa United

11 Kasım 2020 yılında All Stars

22 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Ronaldo Maarman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Maarman şuan Chippa United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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