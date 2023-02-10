Ronaldo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Martinez 25 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ronaldo Iván Martínez Rolón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Martinez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Ronaldo Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Martinez'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronaldo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında CD Capiatá

30 Haziran 2018 yılında Club Cerro U19

1 Ocak 2019 yılında Central Norte

31 Aralık 2019 yılında Club Cerro U19

7 Ocak 2020 yılında Cerro Porteño

17 Temmuz 2021 yılında The Strongest

4 Ocak 2022 yılında Resistencia SC

1 Ocak 2023 yılında Platense

Ronaldo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Martinez şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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