Juventus - Parma maç sonucu | Juventus - Parma maç özeti

İki takım Juventus - Parma karşı karşıya geldi. İTALYA: Serie A - 20. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Juventus - Parma maç sonucu ve Juventus - Parma maç özeti detayları...

Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Parma'yı Cristiano Ronaldo’nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla lider Juventus, en yakın takipçisi Inter’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak aradaki puan farkını 4’e çıkardı.

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Serie A'nın 20. haftasında lider Juventus, evinde Parma’yı konuk etti. Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Juventus, 43. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında konuk takım, Andreas Cornelius ile skorda dengeyi kurdu: 1-1.

Juventus’tan bu gole yanıt gecikmedi ve Ronaldo, bir kez daha siyah-beyazlıları 2-1 üstün duruma getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Parma’yı 2-1 yenen Juventus, puanını 51’e yükseltti. Bu sonuçla lider Juventus, en yakın takipçisi Inter’in puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak aradaki puan farkını 4’e çıkardı.

Juventus’un rakibi Parma ise bu sezonki 8. yenilgisini tattı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı.

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