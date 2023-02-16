Ronaldo Strada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Strada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Strada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Strada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Strada 22 Ağu 1996 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ronaldo de Oliveira Strada şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Strada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Ronaldo Strada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Strada'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Strada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ronaldostrada01/

Haberin Devamı

Ronaldo Strada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Strada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronaldo Strada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Strada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2018 yılında EC Vitória

19 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

Ronaldo Strada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Strada şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.