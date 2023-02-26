Ronaldo Tiismaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Tiismaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Tiismaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Tiismaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Tiismaa 2 Mayıs 2001 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Tiismaa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronaldo Tiismaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Tiismaa'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Tiismaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Tiismaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Tiismaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Tiismaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında JK Vaprus U17

1 Ocak 2018 yılında Pärnu Vaprus

Ronaldo Tiismaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Tiismaa şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ronaldo Tiismaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Vändra Vaprus (-2013), Pärnu JK Vaprus (2014-2017)

Estonya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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