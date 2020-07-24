Ronaldo ve Messi için flaş iddia: Aynı lige mi dönüyorlar?

Barcelona'da uzun süredir Lionel Messi'nin takımda mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği konuşuluyordu. Bu sezonda ligde şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları yeniden gündeme geldi.

Messi'nin ailesi İtalya'ya yerleşiyor. Babası Jorge Messi'nin Porta Nuova bölgesinde ev satın aldı ve Ağustos ayında taşınacak.

Radio RAI'NİN haberine göre Messi'nin babasının Milano'ya taşınacak olmasından dolayı Inter transfer dedikoduları iyiyden iyiye arttı.

Henüz Inter cephesi hiçbir şekilde Messi transferi için görüşmeler yapıldığını doğrulamadı. Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi'nin ise arka planda görüşmeler yaptığı ise basına sızan haberler arasında.

Basında çıkan bu haberlerin ardından akıllara Ronaldo ve Messi son kez aynı ligde oynar mı soruları geldi. Dünya futbolunun dev iki ismi, uzun yıllar İspanya La Liga'da ezeli rakip kulüplerde top oynadılar. Sayısız başarıya imza atan iki ismi tekrar aynı ligde görmek bütün futbolseverlerin en büyük arzusu.

Messi bu sezon La Liga'da 33 maçta 25 gol attı ve 22 asist yaptı. Arjantinli yıldızın Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

