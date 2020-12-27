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Ronaldo, yüzyılın futbolcusu seçildi

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Ronaldo, yüzyılın futbolcusu seçildi 117

2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de düzenlenen törende sahiplerini buldu.