Ronaldo'dan Demiral'a asker selamı

A Milli Takımı'mız ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği maçta asker selamı verince Juventus’ta ceza alması gündeme gelen Merih Demiral, Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun kendisine asker selamı vererek destekte bulunduğununu açıkladı.

Siyasi görüşleri sebebiyle Juventus taraftarları Merih Demiral’ın kulüpten gönderilmesi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

Merih Demiral, “Juventus tesislerine gittiğimde Cristiano bana asker selamı vererek karşıladı. Bu hareketi karşısında şok oldum ama gurur duydum. Şimdi İtalyan senatörler ne yapacak çok merak ediyorum” dedi.

Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk oyuncuların Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekata destek mesajı için asker selamı vermesi UEFA tarafından soruşturma açılmasına yol açmıştı.

RONALDO, FIFA BAŞKANI'NA TEPKİ İÇİN ASKER SELAMI VERMİŞTİ

Ronaldo, Real Madrid’de oynadığı dönemde Sevilla karşısında attığı golden sonra asker selamı vermişti. O dönem FIFA Başkanı Blatter, Messi için “Çok hızlı, oynarken sanki dans ediyor”, Ronaldo için ise “Kuaföre daha çok para harcıyor. Sahaya bir komutan gibi çıkıyor, yavaş konuşuyor talimatlar veriyor. Neredeyse bir askeri taklit ediyor” demişti. Ronaldo, Blatter’e tepki için asker selamı vermişti.