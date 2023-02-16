Ronan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronan 14 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ronan Nunes Freitas da Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ronan'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2019 yılında Brusque-SC

18 Şubat 2021 yılında Alagoinhas-BA

4 Haziran 2021 yılında EC Vitória

5 Kasım 2021 yılında Alagoinhas-BA

27 Ocak 2022 yılında Sampaio Corrêa

20 Mayıs 2022 yılında Alagoinhas-BA

5 Ağu 2022 yılında Joinville-SC

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Ronan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronan şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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