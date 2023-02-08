Ronei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronei 22 Şubat 1998 tarihinde Três Passos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ronei Gebing şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Ronei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ronei'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ronei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Chapecoense

Ronei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronei şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.