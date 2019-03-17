Rönesans Eğitim Vakfı’ndan eğitime katkı

Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi temel atma töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımı ile gerçekleştirildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde yapılacak olan Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin Temel Ama törenine Bakan Selçuk'un yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Öğretim Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ile çok sayıda davetli katıldı.

Rönesans Eğitim Vakfı (REV)'nın 2009'da başlattığı eğitim seferberliğinin en son adresi Malatya oldu. Son 10 yıldır başta eğitim olmak üzere birçok farklı alanda faaliyete geçirdiği sosyal projeler ve kalıcı eserler ile geleceğe katkıda bulunmayı hedefleyen vakıf, tüm bölgenin eğitim kalitesinde önemli bir yükselme sağlayacak "Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nin temelini attı.

2020 yılında eğitim ve öğretime başlanması planlanan fen lisesinin temel atma törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Böyle bir törene katılmak benim açımdan çok önemli. Çünkü eğitimin öneminden sürekli olarak bahsediyoruz. Bu ülkenin ekonomisi de sosyolojisi de eğitim sayesinde yükselecek. Bunun da temelinde yatan bilim ve akıl. Tam da bugün, burada yaptığımız şey bilimle akla hizmet etmek" ifadelerine yer verdi.

Rönesans Holding'in eğitime verdiği katkıyı önemli bulduklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Bu proje, burada dünya standartlarında bir fen lisesi olacak. Laboratuvarıyla ve diğer binalarıyla birlikte örnek bir yapı. Bu nedenle bugün yaptığımız işin çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ise bugünün kendileri için anlamlı bir gün olduğunu dile getirerek "Bülent Tüfenkci bakanımızla beraber başladığımız projemizde, sayın Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün verdiği desteklerle bugüne geldik. Bir Malatyalı olarak burada böyle güzel bir amaç için bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Malatya Fen Lisesi, dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından 1986 yılında açılan, Türkiye'nin 6. Fen lisesidir. Akademik anlamda Türkiye'deki orta öğretim kurumları arasında kendine üst sıralarda yer bulan bir okuldur. Okulumuz 2018 yılında hali hazırdaki mevcut binaların deprem şartnamesine uymaması ve dayanaklığının yetersiz olması nedeniyle Yakınca Bölgesi'nde başka bir binaya taşınmıştı. İşte bu nedenle burada bugün temelini attığımız kampüs, Yeşilyurt Bölgesi'nin 1. derece deprem bölgesi olması dikkate alacak şekilde tasarlanıp öğretmen ve öğrencilerimize yakışacak şekilde planlanmıştır. İnovasyon atölyeleri ve yüksek teknoloji laboratuvarları ile bu okulun, ülkemizin güzide eğitim kurumları arasında gireceğine inanıyorum. Anadolu'da yaşayan ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek yüzbinlerce genç var. Temennimiz, geleceğin bilim insanlarının bu okuldan mezun olması ve ülkemizin tüm dünyada temsil edilmesi. Bu temenni ile 2020 yılında eğitim ve öğretime başlayacak okulumuzun, tüm bölgenin eğitimine katkı sağlayacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından eğitime katkılarından dolayı Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak'a plaket takdim edildi. Daha sonra protokol tarafından butona basılarak lisenin temeli atıldı.

Yeni Fen Lisesi kampüsü ve eğitim kalitesiyle sadece Malatya'nın değil tüm bölgenin başarılı öğrencileri için yeni bir imkan olarak anılıyor. Yenilenen okulun 5 bin 613 metrekarelik derslik binasında, 16 derslik, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar, bilgisayar, müzik atölyeleri, 260 kişi kapasiteli konferans salonu, kafeterya, kütüphane, mescit, revir, idari birimler yer alacak. Geniş kampüs içinde yer alacak bin 381 m'lik kapalı spor salonu içinde 200 kişi kapasiteli tribün ve soyunma odaları bulunacak. Ayrıca açık futbol sahası, açık basketbol sahaları ve açık tenis kortu öğrencilerin kullanımına sunulacak. 96 kişi kapasiteli yurt binası 4 bin 434 m'lik alana kurulacak, içinde yemekhane, 2 kütüphane, 2 bilgisayar odası, 2 etkinlik odası, 2 dinlenme odası, çamaşırhane odaları, etüt odaları olacak. Arsada bulunan ağaçların korunmasına özen gösterilerek yerleştirilen sosyal ve sportif alanlar, öğrencilerin sosyal zamanlarını kaliteli geçirmeleri için özel olarak tasarlanacak. Kampüs mimarisi üzerine geliştirilen alanda idare ve veliler için 43 araçlık açık otopark da yer alacak. Mevcuttaki okul binasının yeri ise yakın dönemde inşaatı planlanan ortaokul için kullanılacak

Kaynak: İHA