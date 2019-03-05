Rönesans İşletme Hizmetleri sağlıkta “Rota”yı kadın istihdamına çevirdi

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding çatısı altındaki Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) uyguladığı "Rota Programı" ile hem kadın istihdamının artmasını hem de sağlık sektöründe önemli bir ihtiyaç olan kalifiye eleman yetiştirilmesini hedefliyor.

Rönesans Sağlık Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’nın, "Sağlıkta dönüşüm programı" kapsamında hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük şehir hastanelerine imza atan Rönesans Holding çatısı altındaki RİH, uyguladığı "Rota Programı" ile çifte fayda sağlıyor.

RİH, bu programla, hem kadın istihdamının artmasını hem de sağlık sektöründe önemli bir ihtiyaç olan kalifiye eleman yetiştirilmesini hedefliyor.



Türkiye’de yapılan önemli yatırımlarla birlikte sağlık sektöründe yaşanan dönüşüm ve gelişim, personel ihtiyacını da beraberinde getirdi. Sektörde gelişen teknolojiyle birlikte branş sayıları artarken, yepyeni istihdam fırsatları da yükseliyor. Anadolu’nun farklı bölgelerinde yapılanan şehir hastaneleri bu fırsatları artırırken, doktor ve hemşire gibi direkt devlet tarafından atanan branşların yanı sıra sağlık kurumları işletmeciliğinde uzman çalışanların yetiştirilmesi için de düğmeye basıldı.



Üniversitelerde, "Sağlık Yönetimi" ve "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" adı altında bölümler açılırken, bu bölümlerden mezun olan kız öğrencilerin istihdamı için en önemli adım ise Türkiye’nin en büyük şehir hastanelerine imza atan Rönesans çatısı altındaki RİH'den geldi.



RİH’in İş-Kur iş birliğiyle geçen yıl başlattığı “Rota” adlı uygulamayla, kadın istihdamının artması ve sektördeki kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.



Sağlık yönetimi ve sağlık işletmeciliği alanında yeni mezun kız öğrencilere fırsat sağlayan şirket, Rota ile ilk iş deneyimi sunarken, aynı zamanda sektöre deneyimli çalışan yetişmesini sağlıyor.



Üniversite hayatı ile iş yaşamı arasında köprü olması hedeflenen Rota Programı kapsamında, kız öğrenciler, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Adana, Yozgat ve Elazığ Şehir Hastaneleri’nin farklı departmanlarında 6 ila 12 ay boyunca görev alıyor.

Böylece bir hastanenin işletim sürecinin her basamağını deneyimleyen gençler arasından seçilenler ise program sonunda belirlenen departmanlarda çalışma hayatına resmi olarak başlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Atilla Kemal Sağlam, sağlığın en önemli oyuncusu olarak, kız öğrencilere fırsat yarattıklarını belirterek, "Sağlık sektörüne donanımlı kadın çalışan yetiştirmeyi amaçladığımız Rota Programı bizim için aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Sağlam, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilerin, işlettikleri hastanelerin farklı departmanlarında belirlenen süre boyunca görev alarak, hastane işletimini 360 derece öğrenme imkânı bulduklarını, diğer bir ifadeyle bu proje aracılığıyla yeni mezun genç kızların kariyerlerine dokunurken, "Rota" çizmelerinde de yardımcı olduklarını bildirdi.

Rönesans’ın faaliyette bulunduğu her alanda kadın istihdamını artırmaya odaklandığını hatırlatan Sağlam, şehir hastaneleri ile birlikte sağlık sektörünün önemli bir oyuncusuna dönüşmüşken, hedeflerini bu alana taşımaları gerektiğini kaydetti.

Sağlam, Türkiye’de ileri teknolojiye sahip sağlık sektörünün hızla büyüdüğünü, bu yükselişin beraberinde ciddi bir istihdam olanağı oluşturduğunu ifade etti.

Hastane işletmeciliğinde, Sağlık Bakanlığı tarafından atanan doktor ve hemşire ihtiyacının yanı sıra sektörde sağlık yönetimi veya işletmeciliği konusunda da ciddi bir açık olduğunun ortaya çıktığını belirten Genel Müdür Sağlam şunları kaydetti:

"Yüksekokul seviyesinde bu bölümlerin hızla artması da bu konudaki fırsatları göz önüne seriyor. Bugün, Rönesans İşletme Hizmetleri olarak hayata geçirdiğimiz projelerle dünyaya örnek oluyoruz. Türkiye’nin sağlıkta kadın istihdamını artırmak üzere hayata geçirdiğimiz Rota da bu örnek uygulamalar arasındaki yerini aldı bile. Bu program, sadece Rönesans tarafından işletilen hastaneler için değil, tüm sektöre alanında uzman çalışanlar yetiştirmeye devam edecek. Rota sayesinde yeni mezun kadın sağlık çalışanları iş hayatına hızlı başlangıçlar yapmayı sürdürecek. Amacımız, yakın zamanda projesi tamamlanacak Bursa ve İkitelli şehir hastaneleriyle birlikte Rota kızlarımızın sayısını da hızla artırmak."





Kaynak: AA