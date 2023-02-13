Rönesans Rezidansa hangi belediye başkanı ruhsat verdi? Ekinciler belediye başkanı hangi partiden? Ruhsatı veren belediye başkanı ne dedi?

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle sarsıldı. Depremin en yıkıcı etki bıraktığı illerden biri Hatay oldu. Birçok konutun yıkıldığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkımı en çok konu olan 12 katlı 250 dairelik Rönesans Rezidans oldu. Birçok kişiye mezar olan rezidansın müteahhitti olan Mehmet Yaşar Coşkun'a hangi belediye başkanının ruhsat verdiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Rönesans Rezidansa hangi belediye başkanı ruhsat verdi? Ruhsatı veren belediye başkanı ne dedi?

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RÖNESANS REZİDANSA HANGİ BELEDİYE BAŞKANI RUHSAT VERDİ? BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİLİ?

T24'te yer alan habere göre Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun tarafından Antis Yapı Merkezi Proje İnşaat Dekorasyon ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan Rönesans Rezidans'a ilk ruhsatı Lütfü Savaş'ın açıklamasına göre ilk olarak Ekinciler Belde Belediyesi, daha sonra ise büyükşehir belediyesi verdi. Ekinciler Beldesi’nin o dönem belediye başkanı ise CHP’li Seyfettin Yeral'dır.

RÖNESANS REZİDANSA RUHSATI VEREN BELEDİYE BAŞKANI NE DEDİ?

Rönesans Rezidans'a 2012 yılında ruhsat veren CHP’li Seyfettin Yeral, bu konuda T24'ten Eray Görgülü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Biz belde belediyesi olarak mevcut imar planına göre ruhsat verdik. Ruhsattan sonra inşaat yapılırken projesine uygun yapılıp yapılmadığını Yapı Denetim Şirketleri yapıyordu. İşin başından sonuna kadar inşaatın denetimi bu yapı denetim sorumluluğunda idi. Yapı Denetim bize belediyeye yüzde 100 İş bitirme tutanağını getirdikten sonra biz Yapı Kullanma İzin belgesini verdik. O dönemde bu işi hangi yapı denetim denetliyordu hatırlamıyorum."