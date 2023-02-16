Roney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roney kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roney ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roney 20 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Roney Vidal da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roney Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Roney'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roneyboyu ve yaşı kaç

Roney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Roney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Haziran 2019 yılında Sampaio Corrêa

10 Ekim 2019 yılında River-PI

1 Ocak 2020 yılında Sampaio Corrêa

18 Şubat 2021 yılında Novorizontino

28 Mayıs 2021 yılında Sampaio Corrêa

10 Ocak 2022 yılında Botafogo

8 Nisan 2022 yılında Manaus FC

22 Eylül 2022 yılında Floresta-CE

1 Ocak 2023 yılında AA Portuguesa

6 Şubat 2023 yılında Sampaio Corrêa

Roney kimdir

Roney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roney şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Roney nereli

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