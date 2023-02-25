Rongjun Xiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rongjun Xiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rongjun Xiang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rongjun Xiang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rongjun Xiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rongjun Xiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rongjun Xiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rongjun Xiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rongjun Xiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rongjun Xiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rongjun Xiang 31 Mart 2004 tarihinde Ezhou, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 向荣峻 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rongjun Xiang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rongjun Xiang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rongjun Xiang'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Rongjun Xiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rongjun Xiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Rongjun Xiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rongjun Xiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında SH Port U19

1 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2022 yılında SH Port U19

31 Ağustos 2022 yılında SH Port

Rongjun Xiang kimdir

Rongjun Xiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rongjun Xiang şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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Rongjun Xiang nereli

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