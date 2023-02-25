Rongze Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rongze Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rongze Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rongze Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rongze Han 15 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 韩镕泽 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rongze Han Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rongze Han, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Rongze Han'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Rongze Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rongze Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rongze Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rongze Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında SD Luneng

Rongze Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rongze Han şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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