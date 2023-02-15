Roni Hajo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roni Hajo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roni Hajo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roni Hajo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roni Hajo 13 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roni Hajo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roni Hajo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roni Hajo'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roni Hajo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roni Hajo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roni Hajo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roni Hajo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Brage

1 Ağu 2022 yılında Kvarnsvedens IK

30 Kasım 2022 yılında Brage

Roni Hajo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roni Hajo şuan IK Brage takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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