Roni Hudd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roni Hudd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roni Hudd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roni Hudd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roni Hudd 20 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roni Hudd Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roni Hudd'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roni Hudd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roni Hudd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roni Hudd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roni Hudd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında VPS

Roni Hudd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roni Hudd şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Roni Hudd Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U15 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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