Roni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roni 28 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Roni Felix Lobo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roni, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roni'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Roni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Haziran 2022 yılında EC Água Santa

23 Eylül 2022 yılında Maracanã

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Roni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roni şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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