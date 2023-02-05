Roni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roni 15 Nisan 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roni Medeiros de Moura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 6 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Roni'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Roni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ronimoura_/

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Roni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2020 yılında Corinthians

Roni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roni şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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