Ronie Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronie Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronie Carrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronie Carrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronie Carrillo 8 Eylül 1996 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ronie Edmundo Carrillo Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronie Carrillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Ronie Carrillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ronie Carrillo'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronie Carrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronie Carrillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronie Carrillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronie Carrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2013 yılında SD Quito U20

30 Mart 2016 yılında CD América

24 Ocak 2017 yılında LDU Quito

31 Aralık 2017 yılında CD América

9 Şubat 2018 yılında Uni. Católica

6 Temmuz 2018 yılında CD América

31 Aralık 2018 yılında Uni. Católica

18 Ocak 2019 yılında CD América

31 Aralık 2019 yılında Uni. Católica

22 Ocak 2020 yılında CD América

23 Ocak 2021 yılında SD Aucas

21 Temmuz 2021 yılında LDU Portoviejo

14 Şubat 2022 yılında CD El Nacional

Ronie Carrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronie Carrillo şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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