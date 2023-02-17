Ronnie Schwartz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronnie Schwartz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronnie Schwartz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronnie Schwartz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronnie Schwartz 29 Ağu 1989 tarihinde Ulsted şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Ronnie Schwartz Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronnie Schwartz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Ronnie Schwartz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ronnie Schwartz'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronnie Schwartz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronnie Schwartz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ronnie Schwartz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronnie Schwartz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2007 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2011 yılında Randers

1 Temmuz 2014 yılında Guingamp

27 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF

28 Ocak 2016 yılında Guingamp

29 Ocak 2016 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2016 yılında Guingamp

24 Ağu 2016 yılında Waasl.-Beveren

23 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

30 Ağu 2018 yılında Silkeborg IF

31 Ocak 2020 yılında Midtjylland

4 Ocak 2021 yılında Charlton Ath

1 Ocak 2022 yılında Vendsyssel FF

8 Şubat 2023 yılında Hobro IK

Ronnie Schwartz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronnie Schwartz şuan Hobro IK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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