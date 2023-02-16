Ronny Konig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronny Konig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronny Konig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronny Konig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronny Konig 2 Haziran 1983 tarihinde Lichtenstein/Sachsen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronny Konig Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Ronny Konig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ronny Konig'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronny Konig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronny Konig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronny Konig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronny Konig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Chemnitz U19

1 Temmuz 2001 yılında Chemnitzer FC

1 Ocak 2004 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2006 yılında SV Wehen

1 Temmuz 2009 yılında RW Oberhausen

1 Temmuz 2011 yılında Aue

30 Temmuz 2014 yılında Darmstadt 98

1 Temmuz 2015 yılında Chemnitzer FC

1 Temmuz 2016 yılında FSV Zwickau

Ronny Konig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronny Konig şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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