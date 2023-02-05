Ronny Labonne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronny Labonne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronny Labonne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronny Labonne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronny Labonne 14 Eylül 1997 tarihinde Le Lamentin şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronny Labonne Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Ronny Labonne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronny Labonne'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ronny Labonne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronny Labonne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronny Labonne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronny Labonne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AS Lyon-Duchère

12 Ağu 2019 yılında AS Saint-Priest

1 Temmuz 2020 yılında Lorient B

1 Temmuz 2022 yılında Nîmes Olympique

Ronny Labonne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronny Labonne şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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