Ronny Rikal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronny Rikal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronny Rikal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronny Rikal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronny Rikal 12 Eylül 2002 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronny Rikal Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Ronny Rikal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ronny Rikal'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronny Rikal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronny Rikal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronny Rikal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronny Rikal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2011 yılında Rapid Altyapı

30 Eylül 2013 yılında Stadlau Altyapı

1 Ağu 2016 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

2 Temmuz 2021 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2022 yılında SCR Altach

6 Şubat 2023 yılında FAC

Ronny Rikal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronny Rikal şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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