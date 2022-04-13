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  3. Röntgene bakan doktorlar gördüklerine inanamadı! 54 yaşındaki adam makatına 2 kg ağırlığında 20 cm dambıl soktu

Röntgene bakan doktorlar gördüklerine inanamadı! 54 yaşındaki adam makatına 2 kg ağırlığında 20 cm dambıl soktu

Brezilya'da 54 yaşındaki bir adam makatına 20 cm uzunluğunda bir dambıl soktu. Dambılı çıkaramayınca hastaneye başvuran adam, doktorun eliyle dambılı çıkarması sonucu sağlığına kavuştu.

Röntgene bakan doktorlar gördüklerine inanamadı! 54 yaşındaki adam makatına 2 kg ağırlığında 20 cm dambıl soktu

Vücuduna çeşitli cisimler sokan insanların arasında bir yenisi eklendi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Brezilya kuzeyindeki Manuas kentinde  meydana gelen olayda kimliği açıklanmayan 54 yaşındaki bir erkek  karın ağrısı, mide bulantısı ve dışkılayamama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar yaptıkları muayenede ağrı şikayetine ilişkin bir iz bulamadıktan sonra hastaya röntgen çekildi.

Röntgene bakan doktorlar gördüklerine inanamadı! 54 yaşındaki adam makatına 2 kg ağırlığında 20 cm dambıl soktu

RÖNGTENDE DAMBILI GÖRDÜLER

Rönthgen sonucunda hastanın makatında 2 kg ağırlığında 20 santimetrelik bir dambıl olduğunu gördü. Bunun üzerine doktorlar dambılı çıkarmak için harekete geçti. 

Röntgene bakan doktorlar gördüklerine inanamadı! 54 yaşındaki adam makatına 2 kg ağırlığında 20 cm dambıl soktu

CERRAHİ MÜDAHALE İLE ÇIKARAMADILAR

Doktorlar, cerrahi cımbızla çıkarma girişimleri için adamı sakinleştirdi, ancak dambılı çıkarmayı başaramadı. Son çare olarak bir doktor, elini hastanın makatına sokarak dambılı çıkarmayı seçti. 

3 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ 

Uluslararası Cerrahi Vaka Raporları Dergisi'nde yer alan ifadelere göre hastanın olaydan 3 gün sonra taburcu edildiği öne sürüldü. 

Röntgene bakan doktorlar gördüklerine inanamadı! 54 yaşındaki adam makatına 2 kg ağırlığında 20 cm dambıl soktu

Tayfun Altuntaş
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