Röntgenini çekmemesini sebep gösterip doktoru darp etmişti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi

Dün gece Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda M.T. isimli kişi rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitmişti. Hastanede Dr. Vedat Orhan tarafından muayene edildi. Hastanın kan tahlilleri ve röntgeni filmi alındı. Daha sonra doktorun üzerine giderek bütün vücudunun röntgen filmini istediğini söyleyen hasta, doktoru darp etti.

Doktora saldırmasının ardından güvenlik görevlileri ve diğer doktorlar tarafından engellenen darp olayı sonrası M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından yüzde 67 engelli raporu olduğu ortay çıkınca adli kontrol sebebiyle serbest bırakıldı.

"KARARDAN YANLIŞ SONUÇLAR ÇIKARMAMALIYIZ"

Söz konusu darp olayı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca, "Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız. Olayın adli mercie intikalinde, şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor. Şüpheli hakkında TCK 32 kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk yapıldı. Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı." şeklinde konuştu.