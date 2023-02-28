Rony Albornoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rony Albornoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rony Albornoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rony Albornoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rony Albornoz 23 Eylül 2002 tarihinde Rengo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Rony Alfonso Albornoz Zenteno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rony Albornoz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rony Albornoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rony Albornoz'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rony Albornoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rony Albornoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rony Albornoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rony Albornoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

Rony Albornoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rony Albornoz şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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